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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:02 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:02

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi gören öğrenciler AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için araştırmalara başladı. YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam edecek olan vatandaşlar “AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu. Buna göre; AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? İşe merak edilen tüm bu detaylar...

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamayla beraber duyuruldu. YKS tercihlerinin sonuçlanmasıyla beraber kurumun bünyesinde açıköğretimden eğitim alacak vatandaşlar "AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar resmi site üzerinden duyurulmuştu. İşte Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri ve detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler açıköğretim kayıtlarına çevrildi. AÖF, YKS sonuçlarına göre yeni kayıtlar 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı
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