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Giriş Tarihi: 3.9.2021 00:09 Son Güncelleme: 3.9.2021 00:26

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 7 numaralı formasına kavuştu!

AA
Cristiano Ronaldo, Manchester United’da 7 numaralı formasına kavuştu!

Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, efsanesi olduğu kulüpte yeniden 7 numaralı formayı giyecek.

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerini sona erdirerek efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü. Premier Lig ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, yaz transfer döneminin en büyük sürprizi oldu.

Manchester United'a geri dönmesinin ardından giyeceği forma numarası merak konusu olan 36 yaşındaki oyuncu, 7 numaralı formasına kavuştu.

Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.

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Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 7 numaralı formasına kavuştu!
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