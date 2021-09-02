Cristiano Ronaldo, Manchester United’da 7 numaralı formasına kavuştu!

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerini sona erdirerek efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü. Premier Lig ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, yaz transfer döneminin en büyük sürprizi oldu.
Manchester United'a geri dönmesinin ardından giyeceği forma numarası merak konusu olan 36 yaşındaki oyuncu, 7 numaralı formasına kavuştu.
Eski futbolcusu Ronaldo'yu 12 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna katan Manchester United, Uruguaylı Edinson Cavani'nin giydiği 7 numaralı formanın yeni sezonda Portekizli futbolcuya verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
"Muhteşem 7" yorumuyla Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşan Manchester ekibi, Cavani'nin bu sezon 27 numaralı formayı giyeceği bilgisini verdi.