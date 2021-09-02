Max Meyer kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Meyer kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

2021-2022 Süper Lig sezonu tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak Max Meyer ile anlaşmaya varması sonrasında sporseverler oyuncuya ilişkin Max Meyer kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MAX MEYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Maximilian Meyer (d. 18 Eylül 1995, Oberhausen) Alman futbolcudur.

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu. Burada daha da büyük kulüplerin dikkatini çekti. 9 yaşında MSV Duisburg altyapısına geçti. 5 senelik Duisburg kariyerinden sonra ise 2009 yılında Schalke 04 takımına transfer oldu.

2010 yılında Schalke'nin U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezonun ilk yarısında U-17 devam etse de, ikinci yarıda genç yaşında rağmen U-19 takımına yükseltildi. Schalke, o sezon sonunda Almanya finallerine kaldı. Meyer, yarı final maçlarının son dakikalarında oyuna girmişti. Finalde ise Bayern Münih U-19 ile karşılaştılar. Maç 1-1 devam ederken 62. dakikada oyuna girdi ve galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Böylece Schalke U-19, Almanya şampiyonu oldu. Sonraki sezon da Almanya finallerine kaldılar ancak bu sefer yarı finallerde elendiler.

2011-12 sezonunda, Schalke U-19 takımında 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Tammo Harder'ın ardından en skorer ikinci oyuncu oldu. Gösterdiği iyi performans sebebiyle Schalke genel menajeri Horst Heldt, 2015 yılına kadar geçerli olacak profesyonel bir sözleşme önerdi.

Schalke 04

Meyer, ilk kez 2012-13 sezonunda DFB-Pokal ikinci turunda SV Sandhausen karşısında teknik direktör Huub Stevens tarafından kadroya alınmış ancak forma giyememişti. Sezonun devre arasında takımın Katar'daki hazırlık kampına götürüldü. Lewis Holtby'nin Tottenham Hotspur'a transferi ve takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Meyer, A takım ile birlikte çalışmaya başladı. 9 Şubat 2013'te Bayern München karşısında ilk kez bir Bundesliga maçında kadroya alındı ama forma şansı bulamadı. Bir sonraki hafta 16 Şubat 2013'te Mainz 05 karşısında 72. dakikada Raffael'in yerine oyuna girerek ilk Bundesliga maçına çıktı. 82. dakikada Michael Bastos'un beraberliği getiren golün asistini yaparak, takımına 1 puan kazandıran isim oldu. 12 Mart 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesinde Galatasaray ile oynanan ikinci maçın son 6 dakikasında oyuna girerek ilk Avrupa maçına çıktı.

2013-14 sezonunda en son Raúl González tarafından giyilen 7 numaranın sahibi oldu. Sezona dördüncü ligdeki FC Schalke 04 II ile bir maça çıkarak başladı ve o maçta 2 gol kaydetti. Bu goller kariyerinin ilk profesyonel golleri oldu. 25 Eylül 2013'te ise SV Darmstadt 98 ile oynanan DFB-Pokal maçında, kariyerinin ilk Schalke 04 golünü kaydetti. 5 Ekim 2013'te ise FC Augsburg karşısında oynanan maçta ilk Bundesliga golünü attı. Sonraki iki hafta da aynı şekilde gollerini atmaya devam etti. 30 Kasım 2013'te sözleşmesi 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Genç millî takım kariyeri

Millî takım kariyerine, 2009'da Almanya U-15 forması giyerek başladı. İlk millî golünü de ilk oynadığı maçta attı. 2012'de U-17 millî takımıyla birlikte Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Almanya, grupları gol yemeden namağlup olarak geçerken, Meyer de Almanya'nın attığı 5 golün 3'ünü kaydedip, birinin de asistini yapmıştı. Yarı final ve finalde de sahaya ilk 11'de çıktı ancak Hollanda'ya penaltılarla yenilerek, Avrupa ikincisi oldular. Meyer ise attığı 3 golle turnuvanın gol kralı olurken, aynı zamanda turnuvanın en iyi futbolcusu olarak da seçildi. Aynı sene, bu performansı ile genç futbolculara verilen Fritz Walter ödüllerinde, U-17 seviyesinde gümüş madalya aldı.

A MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 30 kişilik geçici millî takım kadrosuna dahil edildi. 13 Mayıs 2014 tarihinde, Polonya takımıyla oynanan hazırlık maçında ilk defa Almanya formasını giydi. Maça ilk on birde başladı ve 76. dakikada yerini Maximilian Arnold'a bırakarak oyundan çıktı.

KAYNAK: Vikipedia