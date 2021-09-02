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Giriş Tarihi: 2.9.2021 22:11 Son Güncelleme: 2.9.2021 22:11

Miralem Pjanic kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Miralem Pjanic kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yaz transfer sezonunun sona ermesine az bir zaman kala kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün son olarak Miralem Pjanic ile anlaşmaya varması sonrasında oyuncuya ilişkin detaylar merak konusu olarak Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Miralem Pjanic'i renklerine bağladı. Bu gelişmenin ardından sporseverler tarafından Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı.

MİRALEM PJANİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Miralem Pjanić (Sırp-Hırvatça telaffuz: [mirâːlem pjâːnitɕ]; d. 2 Nisan 1990) Boşnak futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu, Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı. Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı.

Pjanić, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi. Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi.

Lüksemburg genç millî takımında da forma giyen Pjanić, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıktı. Bu takımla 80'den fazla maçta forma giydi 13 gol attı. İlk büyük turnuvada; 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etti.

2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.

KAYNAK: Vikipedia

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Miralem Pjanic kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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