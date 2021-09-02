Okullar 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitim sistemiyle açılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken, öğretmenlere sağlanan kırtasiye yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Pek çok eğitimci "öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye yardım ödeneği ne kadar?" diye araştırıyor. Öğretmenlerin dersler için malzeme ve materyal alması amacıyla ayrılan bu bütçe bakanlıkça duyuruldu. İşte detaylar.

BU YIL EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak eğitim ödeneği 1250 TL olarak belirlendi.