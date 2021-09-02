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Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:23 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:23

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, gerekli kayıt belgeleri neler? 2021-2022 Üniversite kayıt tarihleri ayın kaçında?

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, gerekli kayıt belgeleri neler? 2021-2022 Üniversite kayıt tarihleri ayın kaçında?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt işlemlerine geçilecek. Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusu da öğrencilerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkmaya başladı. ÖSYM, üniversite kayıtları için gerekli olan belgeleri ve evrakları duyururken üniversite kayıt tarihleri ile ilgili olarak da bilgi paylaştı. ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2021 üniversite kayıtları e-Kayıt ve şahsen kayıt olarak iki şekilde yapılacak. Peki, 2021-2022 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, hangi gün yapılacak? İşte, üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli olan belgelerin tam listesi

Merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencileri şimdi üniversite kayıt süreci bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, üniversite kayıtları şahsen kayıt ve e-Kayıt olmak üzere iki şekilde gerçekleşecek. Bununla birlikte, üniversite kaydı için gereken belgeler ve evraklar da duyuruldu. Peki, bu yıl üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlayacak? Üniversite kayıtları için gereken belgeler neler? İşte, 2021 üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gereken belgeler listesi

Üniversite kayıt tarihleri açıklandı! 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak ve hangi gün başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021-2022

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

BU DETAYLARA DİKKAT

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, gerekli kayıt belgeleri neler? 2021-2022 Üniversite kayıt tarihleri ayın kaçında?
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