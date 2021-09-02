Merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencileri şimdi üniversite kayıt süreci bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, üniversite kayıtları şahsen kayıt ve e-Kayıt olmak üzere iki şekilde gerçekleşecek. Bununla birlikte, üniversite kaydı için gereken belgeler ve evraklar da duyuruldu. Peki, bu yıl üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlayacak? Üniversite kayıtları için gereken belgeler neler? İşte, 2021 üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gereken belgeler listesi