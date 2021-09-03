AUZEF kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt ekranı!

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2021 araştırma konusu haline geldi. Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla beraber İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesine yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırmak üzere tarihleri merak ediyor. Bu noktada "AUZEF kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?" soruları da yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi işlemlerin tamamlanabilmesi açısından kişilerin ödemelerini de tamamlaması ve gerekli evrakların gönderilmesini istiyor. Peki, AUZEF kayıt nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
AUZEF KAYIT TARİHLERİ 2021!
YKS ile İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrenciler elektronik kayıtlarını e-Devlet üzerinden 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilirler. e-Devlet sisteminde elektronik kayıt yapan adayların İ.Ü. Aksis otomasyon sisteminden hesap oluşturup, ödeme yapması kayıt için yeterlidir.
İlk olarak AKSİS'e girilir,
İkinci işlem OBS'ye tıklanır,
Üçüncü işlem Harç Bilgileri' tıklanır,
Son olarak Referans numarası görüntülenir.
Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. ("Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan "Profil" seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz
YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.
Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvuru yapabilir.
Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS'i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.
Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.
İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor.