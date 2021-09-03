Üniversite e-kayıt işlemleri üniversiteye kayıt olacak adayların gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca aday elektronik kayıt sürecinin işleyişini "e-kayıt yaptırmak için belge gerekiyor mu, elektronik kayıt nasıl yapılır?" gibi sorularla inceliyor. E-kayıt yaptıranlar yüz yüze kayıt yaptırmaya gider mi, zorunlu mu gibi soruların yanıtı ve e-Devlet online kayıt tarihi ile kayıt ekranı haberimizde.
E-KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Üniversite elektronik kayıt (e-kayıt) işlemi; internetten ön kayıt yaptırmak anlamına geliyor. Bu işlem; e-Devlet sisteminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) sayfasından gerçekleştiriliyor. Üniversite adayları, sisteme giriş yaptıktan sonra "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" ekranından ve "Üniversite e-kayıt" sayfasından işlemini gerçekleştirebilir.
E-KAYIT ZORUNLU MU?
Elektronik kayıt zorunlu değildir fakat birebir (yüz yüze) başvuru zorunludur. Asıl kayıt işlemi yüz yüze başvuru ile sağlanmaktadır.
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ÜNİVERSİTE E-KAYIT TARİHLERİ
Üniversite elektronik kayıtları 4 Eylül'de başlıyor ve 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Asıl kayıtlar ise 6 Eylül-10 Eylül aralığında alınacak.
E-KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?
Üniversite e-kayıt için bir belge gerekmiyor. Adaylar e-Devlet üzerinden online olarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak asıl kayıt için kurumlar çeşitli evraklar istemektedir. Bunlar şu şekildedir:
Üniversite adayının mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma (Aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi)
Ek puandan yararlanarak yerleştirilen öğrenciler için: Alanı diploma ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan ve okulu gösteren resmi bir belge
12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
Katkı payının ya da öğretim ücretinin dekontu