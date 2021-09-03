E-KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Üniversite e-kayıt için bir belge gerekmiyor. Adaylar e-Devlet üzerinden online olarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak asıl kayıt için kurumlar çeşitli evraklar istemektedir. Bunlar şu şekildedir:

Üniversite adayının mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma (Aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi)

Ek puandan yararlanarak yerleştirilen öğrenciler için: Alanı diploma ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse mezun olduğu alan ve okulu gösteren resmi bir belge

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının ya da öğretim ücretinin dekontu