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Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:31

Fenerbahçe’nin acı günü

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Fenerbahçe’nin acı günü

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Tahsin Kaya’nın oğlu Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden ölüm haberini duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın oğlu Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden ölüm haberini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Kulübümüzün eski başkanlarından Tahsin Kaya'nın oğlu 4092 sicil numaralı YDK üyemiz Mustafa Kaya vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi 03.09.2021 Cuma günü Sakarya Geyve Merkez Camii'nden cuma namazını müteakip kaldırılacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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Fenerbahçe’nin acı günü
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