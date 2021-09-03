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Giriş Tarihi: 3.9.2021 08:42 Son Güncelleme: 3.9.2021 08:42

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son gelişmeler!

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son gelişmeler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Büyükşen cinayeti halen milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Programın sezon finali arasında suçluların yakalandığı duyurulurken öte yandan katil zanlısı ve azmettiricinin suçlamaları reddetmesi üzerine “Metin ve Necla Büyükşen çiftini kim öldürdü, katil kim?” soruları yeniden gündeme taşındı. Milyonlar Müge Anlı canlı yayından gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere Konya'da 2018 yılında meydana gelen olayda, Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Peki, katil kim, cinayet çözüldü mü? İşte detaylar...

Müge Anlı programında yeniden gündeme taşınan Büyükşen cinayeti milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Bundan 3 sene önce gerçekleşen cinayetin çözülmesine yönelik araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve çiftin kiralık bir katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Ancak bu durum çiftin ailesinde bazı bireyler tarafından reddedilirken olayla ilgili çeşitli şüpheler bulunuyor. Peki, Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte Büyükşen cinayetinin detayları...

Son dakika haberler | Büyükşen çiftinin katili kim? Büyükşen cinayeti dosyasının seyrini değiştiren yeni iddialar, ifadeler…

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetini konuşuyor.Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Büyükşen cinayeti yeniden gündeme geldi. Katil zanlısı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

Son dakika haberler | Büyükşen çiftinin katili kim? Büyükşen cinayeti dosyasının seyrini değiştiren yeni iddialar, ifadeler…

Ancak olayda halen çeşitli şüpheler bulunuyor. Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenmeye devam ediyor.

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Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son gelişmeler!
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