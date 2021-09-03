Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar, belli oldu mu? 2021 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:05 Son Güncelleme: 3.9.2021 09:05

Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar, belli oldu mu? 2021 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?

Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar, belli oldu mu? 2021 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmen ek ders ücretleri gündem konusu oldu. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler, ek derslerden alacakları ders başı ücreti merak ediyor. Yeni döneme hazırlanan öğretmenler, öğretmen ek ders ücretleri ne kadar ve nasıl hesaplanır diye araştırıyor. İşte 2021-2022 ek ders ücreti hesaplama yöntemi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl öğretmenlerin ek ders başına alacağı ücret hakkında açıklama yaptı. Devam eden toplu sözleşme, memur ve memur emeklisinin maaş zammı gibi görüşmeler sonucunda öğretmen ek ders ücret zammı da kararlaştırıldı. Böylece, öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti nasıl hesaplanır? İşte 2021-2022 öğretmen ek ders ücreti hesaplama yöntemi ve merak edilenler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmen ek ders ücret zammı enflasyona göre belirleniyor. Bu değerlendirmenin ardından, 2021-2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Böylece 16,73 TL olan ek ders ücretine yaklaşık 2 TL oranında zam geldi.

KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Devlet okullarında çalışan ücretli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 21,46 TL oldu. Böylece daha önce 19,49 TL olan ücretlere 2 TL oranında zam yapıldı.

GÜNCEL ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ

Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 TL

Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 18,21 TL

Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 TL

MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 TL

2021 TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

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Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar, belli oldu mu? 2021 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?
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