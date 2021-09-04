Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları listesi!
Giriş Tarihi: 4.9.2021 08:40 Son Güncelleme: 4.9.2021 08:40

Öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları listesi!

Öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları listesi!

Binlerce öğretmen adayının beklediği atama sonuçları bugün açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştikten sonra, bir sonraki atama için hazırlanan adaylar 2021 öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı sorusuna yanıt arıyor. Hangi branşa kaç öğretmen atandı? İşte 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları.

2021 yılının ilk sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenin ardından, sonraki atama sürecine hazırlanan öğretmen adayları "2021 öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı ve hangi branşa kaç öğretmen atandı?" sorularına yanıt arıyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Canlı yayın ile açıklanan atama sonuçlarına göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJANLARI

Sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan ve branş bilgileri bakanlık tarafından yayınlandı. Branş ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

BU YIL HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

En çok 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliğine atama yapılırken, sınıf öğretmenliğini 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına mirasından pay vermişti...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları nedir?
Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Son dakika haberi! 10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, devlet ödeyecek
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA