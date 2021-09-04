2021 yılının ilk sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenin ardından, sonraki atama sürecine hazırlanan öğretmen adayları "2021 öğretmen atamaları hangi branşlarda yapıldı ve hangi branşa kaç öğretmen atandı?" sorularına yanıt arıyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları haberimizde.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Canlı yayın ile açıklanan atama sonuçlarına göre adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ VE KONTENJANLARI
Sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan ve branş bilgileri bakanlık tarafından yayınlandı. Branş ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
BU YIL HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?
En çok 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliğine atama yapılırken, sınıf öğretmenliğini 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ