Sivas Kongresi’nin kaçıncı yıl dönümü? Sivas Kongresi önemi nedir? Sivas Kongresi’nin özellikleri, maddeleri ve sonuçları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinin en önemli ayaklarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrenin kaçıncı yıl dönümü olduğu merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının imzasıyla ülkenin kurtuluşuna zemin hazırlayan bu kongre, Sivas Kongresi önemi nedir sorusuyla inceleniyor. İşte Sivas Kongresi'nin özellikleri, maddeleri ve sonuçları.

SİVAS KONGRESİ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgale uğrayan ve çeşitli devletler tarafından paylaşılan toprakları kurtarmak amacıyla, seçilmiş ulus temsilcilerini Sivas'ta bir araya getirdi. Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan hemen sonra yaptığı bu çağrıyla, milletin bağımsızlığını sağlamak için çare bulmayı hedefliyordu.