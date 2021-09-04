Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün var? 2021 Süper Lig yaz transfer dönemi hangi gün ve saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 07:22 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:23

Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün var? 2021 Süper Lig yaz transfer dönemi hangi gün ve saat kaçta bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün var? 2021 Süper Lig yaz transfer dönemi hangi gün ve saat kaçta bitiyor?

Eylül ayına yaklaşılırken transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Takımlar, son takviyelerini yapma hazırlığını sürdürürken taraftarlar da transfer döneminin biteceği tarihi öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, TFF tarafından 2021 transfer sezonu bitiş tarihi ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, Süper Lig'de yaz transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? 2021 Transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, bazı bilgiler

Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonlarına geliniyor. Eylül ayı itibarı ile, transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin biteceği tarih

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

SON TRANSFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak ve şartları nedir?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in tek rakibi Messi! "Benden sonra en iyisi o..."
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Aşı olmayana PCR şartı geldi
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Son dakika: 3 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün var? 2021 Süper Lig yaz transfer dönemi hangi gün ve saat kaçta bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA