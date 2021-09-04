Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç gün var? 2021 Süper Lig yaz transfer dönemi hangi gün ve saat kaçta bitiyor?

Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonlarına geliniyor. Eylül ayı itibarı ile, transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin biteceği tarih