Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite kayıtları başladı mı? 2021-2022 Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:19

Üniversite kayıtları başladı mı? 2021-2022 Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları başladı mı? 2021-2022 Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıt tarihleri, 2021 YKS tercih sonuçlarının ardından merak konusu oldu. Herhangi bir programa yerleşme hakkı elde eden adaylar, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından bilgilendirme yapılırken online e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri paylaşıldı. Bilindiği gibi, internetten üniversite e-Kayıt yapılabilirken bazı bölümler için okula giderek şahsen kayıt işlemi yapılması gerekiyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, üniversiteye e-Kayıt ve şahsen kayıt tarihleri 2021-2022

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adayların gözü kulağı üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere, üniversite kayıtları e-Kayıt ve şahsen kayıt olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Adaylar, ister online olarak e-Kayıt isterlerse de okula giderek şahsen kayıt yapabiliyor. Bu doğrultuda, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgi paylaştı. İşte, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve e-Kayıt ile yüz yüze kayıt tarihleri

2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

-Nüfus cüzdan fotokopisi.

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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Üniversite kayıtları başladı mı? 2021-2022 Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?
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