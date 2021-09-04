Üniversite kayıtları başladı mı? 2021-2022 Üniversite elektronik e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adayların gözü kulağı üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere, üniversite kayıtları e-Kayıt ve şahsen kayıt olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Adaylar, ister online olarak e-Kayıt isterlerse de okula giderek şahsen kayıt yapabiliyor. Bu doğrultuda, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgi paylaştı. İşte, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve e-Kayıt ile yüz yüze kayıt tarihleri