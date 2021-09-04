YKS ek yerleştirme kılavuzu 2021 yayınlandı mı? ÖSYM YKS’de 140 puan alanlar için ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri 2021, üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde herhangi bir bölüme giremeyen adaylar, YKS ek tercihleri için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Bilindiği gibi, sadece bu yıl geçerli olmak üzere, ikinci tercihlerde kullanılacak baraj puanı düşürüldü. Hâl böyle olunca, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı ve ek tercih başvuruları başladı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak.
Üniversitelerin hukuk bölümlerinde 16 bin 267'lik kontenjanın 15 bin 759'u doldu, şu an 508 boş kontenjan gözüküyor. Devlet üniversitelerinin hukuk bölümlerinde sadece 44 boş kontenjan kaldı onlar da Türk Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde.
-Tıpta toplam 17 bin 545 kontenjan vardı. 17 bin 271'i doldu, 274 boş kontenjan var. Bunların 258'i devlet üniversitelerinde.
- Mühendislikte 69 bin 575 kontenjan vardı. 60 bin 17'si doldu. 9 bin 658 boş kontenjan gözüküyor. Bunların 7 bin 74'ü vakıf, bin 863 devlet, 621'i ise Kıbrıs üniversitelerinde.
- Öğretmenlikte kontenjan toplam 42 bin 584'tü. 41 bin 773'ü doldu. 811'i boş kaldı.
- Mimarlık bölümlerinde 7 bin 581 kontenjanın 6 bin 86'sı doldu, bin 495'i boş kaldı.
- Sıralama barajı olan Diş Hekimliği'nde 8 bin 783 kontenjanın 8 bin 567'si doldu, 216'sı boş kaldı.
- Eczacılık'ta toplam 4 bin 220 kontenjanın tamamı doldu.
- Bilgisayar Yazılımcılığı'nda 12 bin 175 kontenjanın 11 bin 989'u dolarken, 186 boş kaldı.
- Sözel bölümlerde toplam 109 bin 929 boş kontenjan var, 87 bin 121'i doldu, 22 bin 758 boş kaldı.
- Sayısal da ise toplam 192 bin 141 kontenjanın 162 bin 102'si doldu. 31 bin 39'u boş kaldı.
- En çok boş kontenjanın olduğu Eşit ağırlıkta 173 bin 308 kontenjanın, 108 bin 361'i doldu. 64 bin 947 kontenjan boş kaldı.
- Yabancı Dil'de kontenjan sayısı 25 bin 626'ydı, 24 bin 203'ü doldu, bin 423'ü boş kaldı.