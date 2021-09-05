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Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:41

Bursluluk sınav yorumları 2021 | İOKBS Bursluluk sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

Bursluluk sınav yorumları 2021 | İOKBS Bursluluk sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavına katılım sağlayan adaylar sınavın zor mu yoksa kolay mı olduğunu merak ediyor. Başarılı öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi amacıyla düzenlenen sınavla ilgili olarak bu kapsamda “Bu sene İOKBS Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı, sınav yorumları nasıl?” soruları yanıt aramaya başladı. Sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin konuyla ilgili yorumları merak ediliyor. Peki, Bu sene İOKBS Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte merak edilen detaylar...

Bursluluk sınavı zor muydu kolay mı konusunda araştırmalar sınavdan çıkan öğrenciler ve velileri tarafından araştırma konusu haline geliyor. Sınava maddi imkanı yetersiz ancak başarılı öğrenciler katılım sağlarken ardından ise sınav yorumları "Bursluluk sınavı zor muydu kolay mı?" soruları ile merak ediliyor. Bilindiği üzere İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Peki, Bu yıl 2021 İOKBS Bursluluk sınavı yorumları nasıl, zor muydu kolay mıydı? İşte tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MI?

Sınav saat 12:00 itibariyle bitecek ve ilk yorumlar gelmeye başlayacak. Sınav yorumlarının paylaşılmasıyla birlikte haberimizden öğrenebileceksiniz.

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Bursluluk sınav yorumları 2021 | İOKBS Bursluluk sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
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