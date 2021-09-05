Bursluluk sınav yorumları 2021 | İOKBS Bursluluk sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

Bursluluk sınavı zor muydu kolay mı konusunda araştırmalar sınavdan çıkan öğrenciler ve velileri tarafından araştırma konusu haline geliyor. Sınava maddi imkanı yetersiz ancak başarılı öğrenciler katılım sağlarken ardından ise sınav yorumları "Bursluluk sınavı zor muydu kolay mı?" soruları ile merak ediliyor. Bilindiği üzere İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Peki, Bu yıl 2021 İOKBS Bursluluk sınavı yorumları nasıl, zor muydu kolay mıydı? İşte tüm detaylar...