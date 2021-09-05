KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu, öğrencileri gündeminde yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler burs ve kredi başvuruları ile ilgili yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklaması ile başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak. Her yıl yüz binlerce öğrenciye, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olarak kredi; geri ödemesiz olarak ise burs veriliyor. Peki, 2021 - 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte bazı bilgiler