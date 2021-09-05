Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü

Ay-Yıldızlılar, bu akşam 21.45'te Cebelitarık ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milliler, Hollanda ile beraber grubun favorisi gösteriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu da maç sonrasında olduğu kadar, maç öncesinde de araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Cebelitarık maçı öncesinde Türkiye grupta kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maç fikstürü
Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;
1- Türkiye / 11 puan
2- Hollanda / 10 puan
3- Norveç / 10 puan
4- Karadağ / 7 puan
5- Letonya / 4 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Sıradaki rakip Hollanda
Ay-Yıldızlılar, 7 Eylül'de Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi
1. Hafta: 24-25 Mart 2021
2. Hafta: 27-28 Mart 2021
3. Hafta: 30-31 Mart 2021
4. Hafta: 1-2 Eylül 2021
5. Hafta: 4-5 Eylül 2021
6. Hafta: 7-8 Eylül 2021
7. Hafta: 8-9 Ekim 2021
8. Hafta: 11-12 Ekim 2021
9. Hafta: 11-13 Kasım 2021
10. Hafta: 14-16 Kasım 2021
Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022