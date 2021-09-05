Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü
Giriş Tarihi: 5.9.2021 09:27 Son Güncelleme: 5.9.2021 09:28

Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü

Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü

Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puan var soruları, Cebelitarık maçı ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alıyor. Bugüne kadar 4 maç oynayan Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu, sıralaması ve fikstürü de merak konusu oldu. Peki, Türkiye puan durumu sıralaması nasıl? İşte, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maçlar

Ay-Yıldızlılar, bu akşam 21.45'te Cebelitarık ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milliler, Hollanda ile beraber grubun favorisi gösteriliyor. Bu doğrultuda, Türkiye puan durumu da maç sonrasında olduğu kadar, maç öncesinde de araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Cebelitarık maçı öncesinde Türkiye grupta kaçıncı sırada bulunuyor? İşte, Türkiye puan durumu sıralaması ve kalan maç fikstürü

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, Cebelitarık maçı öncesinde grupta 1. sırada yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu şu şekilde;

  1. Türkiye - 8 puan
  2. Hollanda - 7 puan
  3. Karadağ - 7 puan
  4. Norveç - 7 puan
  5. Letonya - 4 puan
  6. Cebelitarık - 0 puan

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Sıradaki rakip Hollanda

Ay-Yıldızlılar, 7 Eylül'de Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor
KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Başkan Erdoğan, Eda Erdem ile telefonda görüştü: Ortaya koyduğunuz performans her türlü takdirin üstünde
Son dakika: Milliler ikinci yarıda açıldı! Cebelitarık deplasmanında 3 gollü galibiyet...
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen anlar! Dünya havacılık tarihine adını yazdırdı
CHP'li Antmen vekili olduğu kentten haberi yok
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi sorgula! Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye kaçıncı sırada? İşte G Grubu Türkiye puan durumu sıralaması ve milli takım maç fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA