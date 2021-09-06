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Giriş Tarihi: 6.9.2021 07:25

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler için heyecan dorukta. Öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken öte yandan “Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?” sorularının yanıtları da sabah saatleri itibarıyla araştırılır hale geldi. Bir süredir salgın nedeniyle kapalı olan okullara ulaşımda bazı iller için bugün toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte konuya yönelik son bilgiler.

"Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitimin başlayacak olmasının getirdiği heyecanın yanı sıra trafikte aksamaların yaşanmaması adına okullara ulaşımda bazı iller için toplu taşımanın ücretsiz olduğu bilgisi geldi. Yapılan son açıklamalara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

6 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Okullar, haftanın 5 günü yüz yüze açılıyor. İstanbul'da ise yaklaşık 3 milyon öğrenci bugün sınıflarına kavuşuyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre ise, ''İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci yarın okula başlıyor. Eğitime başlayacak öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar dileriz. Trafikte oluşacak yoğunluk sebebiyle ulaşım hatlarındaki tüm seferleri artırıyoruz. 6.00- 14.00 arası da toplu taşıma ücretsiz olacak.'' ifadeleri yer aldı.

Konu hakkında benzer açıklama Adana Büyükşehir Belediyesi'nden de geldi. ''6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrenci ve yanındaki velilere metro ve otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir.''

Bursa'da da tüm öğrencilere ulaşımlar ücretsiz olacak.

6 EYLÜL'DE KİMLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

6 Eylül'de eğitime başlayacak olan 2 milyonun üzerindeki öğrenci ve velileri ile 200 bine yakın öğretmen trafiğe dahil olacak. 18 bin servis aracına ek olarak özel araçlar da trafikte bulunacak. Bu durumun yaratacağı trafik problemlerinden kaçınmak adına 6 Eylül'de 06:00-14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.

6 EYLÜL'DE HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?

Trafikteki özel araç yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 6 Eylül Pazartesi günü 06:00 ile 14:00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.

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