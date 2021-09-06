"Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi okulların ilk günü metrobüs, metro, otobüs için ulaşım bedava mı?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze eğitimin başlayacak olmasının getirdiği heyecanın yanı sıra trafikte aksamaların yaşanmaması adına okullara ulaşımda bazı iller için toplu taşımanın ücretsiz olduğu bilgisi geldi. Yapılan son açıklamalara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.