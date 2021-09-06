Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Konu ile ilgili resmi açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Hal böyle olunca; "Okullar saat kaçta açılacak ve kaç gün okula gidilecek? Yüz yüze eğitim mi olacak, uzaktan eğitim devam edecek mi?" gibi pek çok sorunun yanıtı da yapılan resmi açıklamalar sonrası netleşti. Peki; okullar ne zaman, saat kaçta açılacak ve kaç gün okula gidilecek? Okula gitmek zorunlu mu, uzaktan eğitim devam edecek mi?
OKULLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak.
Bazı okullar ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) verirken, bazı okullar ise tam gün eğitim uyguluyor. Dolayısıyla okul saatleri hakkında doğru bilgi alabilmek için okulunuzla iletişime geçmeniz yararlı olacaktır.
OKULA SERBEST Mİ, FORMAYLA MI GİDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet serbestliğini okulların tercihine bırakmıştı. Bu karar 2021-2022 eğitim öğretim yılında da geçerli olacak. Böylece her okul kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyecek.
Okullarda kıyafet serbestliği bu yıl da devam ediyor. Ancak bazı okullarda bu karar yürürlükte iken bazı okullar kuruma özel üniforma zorunluluğunu sürdürüyor. Bu nedenle konuyla ilgili en doğru bilgi, öğrencinin kendi okuluna başvurmasıyla çözülecektir.
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak.
Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.
Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek. Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.
UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?
Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.Öte yandan, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.