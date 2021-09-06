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Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:54

Türkiye Kupası B.Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlıyor

AA
Türkiye Kupası B.Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. TFF 3. Lig'den 10 takımın yer aldığı birinci eleme turunda yarın (7 Eylül) tek maç yapılacak. Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Batman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Bu sezon yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada ilk tur müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:

15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)

15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)

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Türkiye Kupası B.Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlıyor
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