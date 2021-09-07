Ara sınıf nedir ve kimler seçmeli? 2021 KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf seçeneği ne demek?

2021 KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Yüz binlerce öğrenci, GSB yurtları için başvurularını yapıyor. Başvuru ekranındaki çeşitli durumlar da araştırılıyor. Zira, KYK yurt başvurusu ekranında, öğrencilerden ÖSYM veya Ara Sınıf seçeneklerinden birisini seçmeleri isteniyor. Bı noktada karışıklık yaşayan öğrenciler, KYK yurt başvurusu ara sınıf nedir, anlamı ne demek ve kimler seçmeli sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu sırasında sorulan ÖSYM ve Ara Sınıf nedir, ne demek ve kimler seçmeli? İşte, bilgiler