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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:19

Ara sınıf nedir ve kimler seçmeli? 2021 KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf seçeneği ne demek?

Ara sınıf nedir ve kimler seçmeli? 2021 KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf seçeneği ne demek?

Bu yıla ilişkin KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, e-Devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. KYK yurt başvurusu ekranında, öğrencilerden ÖSYM ve Ara Sınıf seçeneklerinden birisini seçmeleri isteniyor. Bu doğrultuda, KYK yurt başvurusu Ara Sınıf nedir, ne demek sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ÖSYM ve Ara Sınıf nedir, anlamı ne demek ve kimler seçmeli? İşte detaylar

2021 KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Yüz binlerce öğrenci, GSB yurtları için başvurularını yapıyor. Başvuru ekranındaki çeşitli durumlar da araştırılıyor. Zira, KYK yurt başvurusu ekranında, öğrencilerden ÖSYM veya Ara Sınıf seçeneklerinden birisini seçmeleri isteniyor. Bı noktada karışıklık yaşayan öğrenciler, KYK yurt başvurusu ara sınıf nedir, anlamı ne demek ve kimler seçmeli sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusu sırasında sorulan ÖSYM ve Ara Sınıf nedir, ne demek ve kimler seçmeli? İşte, bilgiler

BAŞVURU EKRANINDAKİ ÖSYM VE ARA SINIF NEDİR?

KYK yurt başvurusu yaparken öğrenciler Ara Sınıf ve ÖSYM şıklarından birisini işaretlemesi gerekiyor.

ÖSYM butonu ''Örgün eğitime 1 Haziran 2020 - 10 Eylül 2021 tarihleri arası kayıt yaptıran öğrenciler'' için tercih ediliyor.

Ara sınıf butonunu ise ''Okula kayıt tarihi 1 Haziran 2020 tarihi öncesi olan öğrenciler'' işaretliyor.

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Ara sınıf nedir ve kimler seçmeli? 2021 KYK yurt başvurusu ÖSYM ve Ara Sınıf seçeneği ne demek?
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