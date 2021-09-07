AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?

(DD) ve (DC) harf notlu dersler tekrar alınabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır. Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.

Ders Seçimi

FF harf notu ile başarısız olunan derslerde, ders yeniden alındığında eski notuna bakılmadan yeni alınan harf notu AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.