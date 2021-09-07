Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 17:01

AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?

AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi alan binlerce öğrenci geçtiğimiz gün başlayan AUZEF ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Üniversitenin resmi sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak “AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi. İşte 2021 Açıköğretim AUZEF ders seçimi hakkında tüm detaylar...

AUZEF ders seçimi işlemlerinin İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlandığı bilinirken binlerce öğrenci işlemlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek üzere araştırmalara çıktı. Bu kapsamda yapılan açıklamada 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında seçimlerin tamamlanması gerektiği kaydedilirken öte yandan "AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF ders seçimi hakkında merak edilen tüm detaylar...

2021 İÜ AUZEF kayıt yenileme işlemleri bugün başladı! AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Ders seçim işlemleri; 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Ders ekle sil için ise 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri dikkate alınacak.

İÜ'DEN AUZEF DERS SEÇİMİ AÇIKLAMASI!

Öğrenciler ders seçim işlemlerini https://aksis.istanbul.edu.tr otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirirler. AUZEF'te dersler, zorunlu derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencinin mezun olabilmesi için döneme ait tüm zorunlu derslerini alması gerekmektedir. Ders seçim işlemi yapılırken mutlaka mikro sitelerde bulunan ders listeleri kontrol edilmelidir. Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.

(DD) ve (DC) harf notlu dersler tekrar alınabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır. Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.
Ders Seçimi

FF harf notu ile başarısız olunan derslerde, ders yeniden alındığında eski notuna bakılmadan yeni alınan harf notu AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Ferhan Şensoy'un cenazesindeki yakışıksız konuşmaya tepki: Korsan beyanat!
DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nerede sorgulanır? İŞKUR ile 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
KYK yurt başvuruları ekranı! e-Devlet 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri fiyatı ne kadar?
KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Kadınlara para verip falakaya yatırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Üniversiteler yüz yüze eğitim ne zaman açılacak, başlayacak? 2021-2022 Üniversitelerin açılma tarihi ertelendi mi?
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışana çifte tazminat!
Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Son dakika haberi: Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha mı geliyor? Roberto Carlos transferinde olduğu gibi...
Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA