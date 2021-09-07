AUZEF Ders seçim işlemleri başladı! 2021 AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?

AUZEF ders seçimi işlemlerinin İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlandığı bilinirken binlerce öğrenci işlemlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek üzere araştırmalara çıktı. Bu kapsamda yapılan açıklamada 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında seçimlerin tamamlanması gerektiği kaydedilirken öte yandan "AUZEF ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, ne zamana kadar devam edecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF ders seçimi hakkında merak edilen tüm detaylar...
Ders seçim işlemleri; 06 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Ders ekle sil için ise 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri dikkate alınacak.
İÜ'DEN AUZEF DERS SEÇİMİ AÇIKLAMASI!
Öğrenciler ders seçim işlemlerini https://aksis.istanbul.edu.tr otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirirler. AUZEF'te dersler, zorunlu derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencinin mezun olabilmesi için döneme ait tüm zorunlu derslerini alması gerekmektedir. Ders seçim işlemi yapılırken mutlaka mikro sitelerde bulunan ders listeleri kontrol edilmelidir. Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.
(DD) ve (DC) harf notlu dersler tekrar alınabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır. Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.
Ders Seçimi
FF harf notu ile başarısız olunan derslerde, ders yeniden alındığında eski notuna bakılmadan yeni alınan harf notu AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.