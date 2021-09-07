2021 Elektronik kayıttan sonra okula üniversiteye gitmeye gerek var mı? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?

Üniversite elektronik kayıt işlemleri 4 Eylül'de başladı. Yüz binlerce öğrenci, e-Kayıt işlemlerini 8 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak. Adayların kayıt sürecinde araştırdığı birçok konu da bulunuyor. Elektronik kayıttan sonra üniversite kaydı bitiyor mu ve e Kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmek gerekli mi gibi sorularına cevapları merak ediliyor. ÖSYM, yayımladığı tercih kılavuzu ile bu ve bunun gibi birçok konuya açıklık getirdi. Peki, e Kayıt yaptırdıktan sonra üniversite kaydı tamamlanıyor mu? Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte yanıtları...