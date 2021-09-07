Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2021 Elektronik kayıttan sonra okula üniversiteye gitmeye gerek var mı? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:52 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:52

2021 Elektronik kayıttan sonra okula üniversiteye gitmeye gerek var mı? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?

2021 Elektronik kayıttan sonra okula üniversiteye gitmeye gerek var mı? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?

Üniversite e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Adaylar, 8 Eylül'e kadar üniversite e Kayıt işlemlerini tamamlayacak. Bu noktada, birçok sorunun da yanıtı araştırılıyor. Bunlar arasında, e-kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu ve elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmek gerekli mi gibi sorular da bulunuyor. ÖSYM, adayların merak ettiği bu sorulara açıklık getirdi. Peki, e-Kayıt yaptırınca üniversite kaydı bitiyor mu? Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte detaylar

Üniversite elektronik kayıt işlemleri 4 Eylül'de başladı. Yüz binlerce öğrenci, e-Kayıt işlemlerini 8 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak. Adayların kayıt sürecinde araştırdığı birçok konu da bulunuyor. Elektronik kayıttan sonra üniversite kaydı bitiyor mu ve e Kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmek gerekli mi gibi sorularına cevapları merak ediliyor. ÖSYM, yayımladığı tercih kılavuzu ile bu ve bunun gibi birçok konuya açıklık getirdi. Peki, e Kayıt yaptırdıktan sonra üniversite kaydı tamamlanıyor mu? Elektronik kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? İşte yanıtları...

ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA ÜNİVERSİTE KAYDI BİTİYOR MU?

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

E KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

E KAYIT'TAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

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2021 Elektronik kayıttan sonra okula üniversiteye gitmeye gerek var mı? E-Kayıt yapınca üniversite kaydı bitiyor mu?
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