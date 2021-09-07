Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? 2022 DKE Hollanda Türkiye milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 10:41 Son Güncelleme: 7.9.2021 10:42

Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? 2022 DKE Hollanda Türkiye milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? 2022 DKE Hollanda Türkiye milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanında puan arıyor. Grupta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan ve lider durumda bulunan Ay-Yıldızlılar, Hollanda maçını hedef belirledi. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kala, Milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi sorusuna cevap aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda Türkiye maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Hollanda Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'imiz

Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçına bugün çıkıyor. Rakip, grubun bir diğer iddialı takımı Hollanda! 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Türkiye, Hollanda'yı deplasmanda geçerek puanını 14'e çıkartmak istiyor. Bugün oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu yönde, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bugün Hollanda'ya konuk oluyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, milli maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

HOLLANDA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Bergwijn, Berghuis, Memphis

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hollanda Türkiye maçı, 7 Eylül 2021 Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

CENGİZ ÜNDER: "DÖRT GÖZLE BU MAÇI BEKLİYORUZ"

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

İstanbul'da oynadıkları ilk maçı kazandıklarını hatırlatan Cengiz, "Onlar bizi daha güçlü şekilde bekliyorlar. Zaten onların iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Yarın tekrar kazanmak için çıkacağız umarım istediklerimizi yapabiliriz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen milli futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? 2022 DKE Hollanda Türkiye milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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