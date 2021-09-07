Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçına bugün çıkıyor. Rakip, grubun bir diğer iddialı takımı Hollanda! 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Türkiye, Hollanda'yı deplasmanda geçerek puanını 14'e çıkartmak istiyor. Bugün oynanacak olan Milli maç, ekranları başındaki milyonlar tarafından canlı izlenecek. Bu yönde, Hollanda Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bugün Hollanda'ya konuk oluyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, milli maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Milli maç canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler