İçeri silahla girdi

Arjantin medyası, Tangocu 4 futbolcuyu sınır dışı etmek amacıyla sahaya giren Brezilya Sağlık Kurulu yetkilisinin belinde silah olduğunu yazdı. Dünya basınında da yaşanan rezillik manşetlerdeydi
2022 FIFADünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gece oynanan Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında büyük bir skandal yaşanmıştı. Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilileri, İngilterePremier Lig'de forma giyen vebu ülkeden dönen 4 Arjantinlioyuncuyu (Emiliano Martinez,Giovani Lo Celso, Cristian Romero,Emiliano Buendia) karantina kurallarınauymadıkları gerekçesiyle sınırdışı etmek isteyerek sahayı basmıştı. Ortalığın karıştığı ve oyuncuların da şoka uğradığı maç ertelenirken, bu olay dünyada büyük ses getirdi.
'KARA LEKE, DÜNYA ÇAPINDA BİR UTANÇ'
İtalyan basınından Corriere dello Sport gazetesi, "Kovid kaosu" başlığını atarken, La Gazzetta dello Sport ise "Kovid karşıtı baskın,Brezilya-Arjantin maçını durdurdu" ifadelerini kullandı. Tuttosport, "Kara bir leke, dünya çapında bir utanç" ifadelerine yer verirken İspanyol As, "Küresel utanç" dedi. Arjantin medyasından ise olay yaratacak bir iddia geldi. Sahaya giren Brezilyalı Sağlık Kurulu yetkilisinin fotoğraflarının yer aldığı haberde, bu kişinin belinde silah olduğu iddia edildi.
FIFA: GÖRÜNTÜLERI ESEFLE KARŞILIYORUZ
FIFA ise maçın ertelenmesi ve yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Futbolseverler, dünyafutbolunun en önemli iki ülkesiarasında oynanan maçı izleme olanağındanyoksun kaldı. Maç sırasında ortaya çıkan görüntüleri, esefle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. Hakemlerin maça ilişkin hazırladığıilk raporun FIFA'ya ulaştığı da kaydedilerek, "Elde edilen bilgiler, disiplin organlarımız tarafından incelenecek. İncelemenin ardından olaya ilişkin karar verilecek" ifadeleri kullanıldı.
'ŞOV PEŞİNDELER' The Guardian'a konuşan Arjantinli bir yetkili, "Bizi aşağıladılar, unutmayacağız" derken, The Sun da bir futbolcunun, "Şov peşindeler" serzenişine yer verdi.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
Sorumlusu FIFA'dır Bu skandalın 1 numaralı sorumlusu FIFA… Dünya Kupası Eleme maçları için futbolun patronu olarak futbolcuların her türlü kısıtlamadan muafiyetli seyahat edebilmeleri konusunda başta İngiliz hükümeti olmak üzerebu sorunu çıkartan her ülke ile görüşüpanlaşmaları gerekiyordu. Çağlar'ı getiremediğimiz Karadağ maçındaki iki puan kayıp belki bizi Dünya Kupası'ndan edecek. İngiliz kulüplerinin Brezilya'ya bu oyuncuları göndermemesi Arjantin'den 4 oyuncunun kadroda olması… Brezilyalılar işi Güney Amerika'daki büyük rekabetin içinde şova döktüler. Ama biz buna skandal diyoruz. Yoğun takvim yüzünden maçın kaldığı dakikadan itibaren oynanabilme şansı yok. Elbetteki önce insan sağlığı ama her türlü testi yaptırıp sadece kamp ortamındayaşayan ve altını çiziyorum tatiledeğil resmi maç oynamaya gidenfutbolcu kafilelerine karantina zorunluluğu getirmek abesle iştigal…