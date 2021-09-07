Son dakika: Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler! "Şeytani düzeni bozabilirdim..."

Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum.