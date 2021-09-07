Son dakika: Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler! "Şeytani düzeni bozabilirdim..."

Son dakika... Deplasmanda Hollanda'ya konuk olan A Milli Takım, beklenmedik bir sonuç aldı. 2022 Dünya Kupası yolunda son derece kritik bir müsabakaya çıkan ay-yıldızlılar, deplasmanda 6-1 yenildi.
Depay'ın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Hollanda'nın diğer sayıları Klaassen, Til ve Malen'den geldi. Türkiye'nin tek golünü ise Cengiz Ünder kaydetti.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...
"Kötü bir gece oldu bizim için. Hem skor hem oyun açısından. Merkezden çıkışlarda sıkıntı olacağını düşündük ama ilk golü yedik. Daha iyi oynamak isterdik ama farklı yenildik. Seçimlerim yanlış oldu. Verilen görevi yapmak istediler. Güçlü ve örnek oyuncularım var.
15-16 puan yapmamız gerekirken bugün 11 puandayız, bu da rakibimize avantaj sağladı. Dünya Kupası'na gitme şansımız devam ediyor. İkincilik şansımız da var. Bir hayalimiz var demiştik yola çıkarken.
Bu başarısızlığın sorumlusu benim, yönetim değil. Yönetim bize her türlü imkanı verdi. Oyuncularım da suçlu değil. Ülke olarak biraz başarısızlığı bekleyen bir yapımız var. Şahsımla ilgili eleştirileri kabul ediyorum. Dışarıya vurulan duyguları normal karşılarım.
Var olanı yok etmek istiyorsanız, yerine bir şey koymanız gerekir. Bunu kendim için söylemiyorum, takım için söylüyorum. Ben her zaman durum değerlendirmesi yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Ancak doğru olan şeylerin değiştirilmesine karşıyım.
Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum.
Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim."