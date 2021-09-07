Üniversiteye kayıt belgeleri ve evrakları listesi: 2021 Üniversite kayıt sırasında verilecek belgeler neler?

Üniversite kayıtları e-Kayıt ve şahsen kayıt olarak alınmaya devam ediyor. Üniversite kayıtları için elektronik e-Kayıt işlemleri 4 Eylül itibarı ile başladı. Bunun ardından yüz yüze kayıt aşamasına geçildi. Bu doğrultuda, üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler ve evraklar araştırılmaya başlandı. Zira, okula giderek yapılan kayıtlarda, istenilen belgelerin ve evrakların eksiksiz olarak tamamlanması ve üniversiteye teslim edilmesi gerekiyor. ÖSYM, üniversiteye kayıt için gerekli olan belge ve evrakları açıkladı. Peki, 2021-2022 üniversite kayıt belgeleri neler, evraklar hangileri? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.