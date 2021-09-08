Camdaki Kız ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Kanal D’de Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Her karakteriyle ayrı bir psikolojik problemi ele alan Camdaki Kız dizisi yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman ve hangi gün başlayacak diye merak ediyor. Kanal D'de yayınlanan dizi, baskıcı annesinin gölgesi altında büyüyen Nalan'ı ve başına gelen talihsiz olayları işliyor. İşte Camdaki Kız ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Nalan hayalini kurduğu aşka kavuşur ve Sedat'la evlenir. Ancak annesinin despot yetiştirme tarzı sebebiyle uyanan korkuları bu rüyayı bir kabusa dönüştürür. Bu sırada Feride, Cana'dan Koroğlu ailesinin sırlarını öğrenir ve Sedat'la ilgili gerçek karşısında şok olur. Nalan düğün gecesinde korkuyla annesine koşar ancak Feride onu geri çevirir. Bu sırada olayların gidişatını değiştirecek olan Hayri çıkagelir.