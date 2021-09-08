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Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:26 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:27

e-Okul VBS giriş ekranı! e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama!

e-Okul VBS giriş ekranı! e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı binlerce öğrenci ve velinin gün içerisinde ziyaret akınına uğruyor. Devamsızlık bilgisi, not, karne ve haftalık ders programı gibi kişinin eğitim hayatına ilişkin tüm bilgileri kolayca sorgulayabildiği bu ekran okulun ilk haftasında özellikle ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile araştırma konusu haline geldi. İşte e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2007 yılında kullanıma açtığı web yazılımı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve velilerin eğitim sürecine ilişkin detaylara elektronik ortamdan ulaşabilmesi adına tasarlanmaktadır. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişini kişiler TC kimlik no, öğrenci numarası ve güvenlik sorusu ile gerçekleştiriyor. Öte yandan okullarına yeni kavuşan öğrenciler e-Okul VBS ile haftalık ders programını sorguluyor. İşte detaylar...

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.

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E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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e-Okul VBS giriş ekranı! e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama!
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