Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:26 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:27

e-Okul VBS giriş ekranı! e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı binlerce öğrenci ve velinin gün içerisinde ziyaret akınına uğruyor. Devamsızlık bilgisi, not, karne ve haftalık ders programı gibi kişinin eğitim hayatına ilişkin tüm bilgileri kolayca sorgulayabildiği bu ekran okulun ilk haftasında özellikle ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile araştırma konusu haline geldi. İşte e-Okul Veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı ve haftalık ders programı sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2007 yılında kullanıma açtığı web yazılımı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve velilerin eğitim sürecine ilişkin detaylara elektronik ortamdan ulaşabilmesi adına tasarlanmaktadır. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişini kişiler TC kimlik no, öğrenci numarası ve güvenlik sorusu ile gerçekleştiriyor. Öte yandan okullarına yeni kavuşan öğrenciler e-Okul VBS ile haftalık ders programını sorguluyor. İşte detaylar...