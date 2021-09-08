En Büyük Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile araştırma konusu haline geliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda kahkaha dolu anlara hazır olun. Senaryosunu Suphi Tekniker'in yazdığı filmde Kayseri'nin bir köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban'ın hikayesi anlatılıyor. Peki, En Büyük Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak KamilHikmet Karagöz: Hikmet

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.