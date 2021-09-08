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Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:25

İncilay Şahin hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İncilay Şahin kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

İncilay Şahin hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İncilay Şahin kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?

Çiçek taksi dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan İncilay Şahin ölümü sonrası sanat dünyasını yasa boğdu. Çeşitli tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde yer alan isim, acı haber sonrasında “İncilay Şahin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?” soruları yanıt aramaya başladı. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından kurucu üyelerinin hayatını kaybettiği sevenlerine duyurdu. Peki, İncilay Şahin kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? İşte yer aldığı yapımlarla beraber ünlü tiyatrocuya dair detaylar...

İncilay Şahin yaşı, hayatı ve ölüm sebebiyle beraber araştırma konusu haline geldi. Tiyatro oyunculuğu ile tanınan aynı zamanda birçok televizyon dizisinde yer alan oyuncu acı haberiyle beraber sevenlerinin "İncilay Şahin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?" soruları ile gündeme taşındı. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. İşte ünlü isme ilişkin merak edilen detaylar...

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İlayda Şahin , MSM Aktör Stüdyo'da eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. Ünlü oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili ise bir açıklama bulunmuyor.

ROL ALDIĞI SİNEMA DİZİLER

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)
Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)
Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)
Yasak (2014)
Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)
Yamak Ahmet (Dadı, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)
Kız Annesi (Remziye, 2011)
Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)
Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)
Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)
Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)
İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)
Sakarya Fırat (2010)
Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)
Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)
Aşk Yakar (2008)
Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008)
Yersiz Yurtsuz (2007)
Elveda Derken (Şahika, 2007)Doktorlar (2007)
Şifre (2005)
Çil Horoz (TV Filmi 2005)
Sevda Tepesi (Pembe, 2005)
Kapıları Açmak (2005)
Erkek Tarafı (2005)
Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Gizli Dünyalar (2004)
Hayat Bilgisi (2003)
Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)
Kuzenlerim (2002-2004)
Çiçek Taksi (1995)

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İncilay Şahin hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İncilay Şahin kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı?
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