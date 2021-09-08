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Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:23 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:23

Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman yeni sezonu ve yepyeni kadrosuyla nefes kesmeye geliyor!

Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman yeni sezonu ve yepyeni kadrosuyla nefes kesmeye geliyor!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı yapım, Eylül ayının gelmesiyle beraber milyonlarca izleyeninin yeniden gündemindeki yerini aldı. Aksiyon dolu dizinin sezona oldukça iddialı bir giriş yapması beklenirken öte yandan “Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Kuruluş Osman yeni sezon tarihiyle ilgili tüm gelişmeler...

Kuruluş Osman yeni sezonuyla nefes kesmeye geliyor. Yepyeni isimleri oyuncu kadrosuna alan yapımla ilgili olarak "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini alırken öte yandan dizilerin büyük bir çoğunluğunun Eylül ayının ikinci haftasında ekranlara geri döneceği bildirildi. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in olduğu Kuruluş Osman, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak.

'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Osman sezonu zirvede kapattı

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

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Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman yeni sezonu ve yepyeni kadrosuyla nefes kesmeye geliyor!
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