Dünya çapında hayran kitlesi edinen İspanya yapımı La Casa De Papel dizisi final sezonu başladı. Dijital platformda yayınlanan dizi iki kısım halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk 5 bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, son 5 bölümün ne zaman geleceği dizi hayranlarının gündeminde yer alıyor. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir diye merak eden izleyiciler, yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BAŞLADI MI?

Final sezonu olan 5. Sezon 3 Eylül itibariyle başladı. La Casa De Papel 5. Sezon ilk beş bölümü 3 Eylül'de yayınlandı.