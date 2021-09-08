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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:30 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:30

La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ikinci kısım ne zaman izlenir?

La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 6. 7. 8. 9. 10. Bölüm ikinci kısım ne zaman izlenir?

Casa De Papel dizisi 5. Sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final sezonunun 5 bölümü izleyiciyle buluşurken, yayınlanan bölümleri izleyen seyirciler, “La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?” diye araştırıyor. Dizinin sevenleri, final sezonunda olacakları büyük bir heyecanla beklerken yeni bölümlerin yayın tarihi belli oldu. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir? İşte yeni bölüm yayın tarihi.

Dünya çapında hayran kitlesi edinen İspanya yapımı La Casa De Papel dizisi final sezonu başladı. Dijital platformda yayınlanan dizi iki kısım halinde izleyiciyle buluşuyor. İlk 5 bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, son 5 bölümün ne zaman geleceği dizi hayranlarının gündeminde yer alıyor. La Casa De Papel ikinci kısım (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ne zaman izlenir diye merak eden izleyiciler, yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BAŞLADI MI?

Final sezonu olan 5. Sezon 3 Eylül itibariyle başladı. La Casa De Papel 5. Sezon ilk beş bölümü 3 Eylül'de yayınlandı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre La Casa De Papel 5. Sezon ikinci kısım bölümleri olan 6. 7. 8. 9. Ve 10. Bölümler 3 Aralık'ta yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL DEVAMI NE ZAMAN?

5. sezonu iki kısım halinde yayınlanan dizinin ikinci kısım bölümleri Aralık ayında yayınlanacak. Bu bölümlerle birlikte dizi final yaparak ekranlara veda edecek.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Dizinin ilk beş bölümünün yayınlanması bazı izleyicilerde hayal kırıklığına neden oldu. Sezonun 5 bölümden ibaret olduğunu düşünen seyirciler dizinin 5. Bölüm ile final yaptığını düşündü. Ancak dizinin final sezonu olan 5. Sezon 10 bölümden oluşuyor.

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La Casa De Papel yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel (6. 7. 8. 9. 10. Bölüm) ikinci kısım ne zaman izlenir?
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