Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Masumlar Apartmanı İnci’siz sezonuyla dönüyor!

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Diğer yapımlarda olduğu gibi bu dizinin de Eylül ayının ortalarında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Han ve İnci'nin ayrılığıyla başladı. Han'ın Naci Hoca'ya yaptıklarını öğrenen İnci, Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

O anlarda Han'da İnci'nin kaldığı otele gitmeye karar verdi. İnci ve Han otelde kavga ettiler. İnci kavga üzerine arabayla kaçtı ama sonra geri dönmeye karar verdi. Han ise İnci ile barışmak için yola çıkmıştı. O sırada ise İnci arabasıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Bu kazayı gören Han, arabadan inerek kaza alanına gitti ve İnci'yi yerde yaralı halde buldu. Hamile olan İnci, Han'ın kollarında can verdi.