Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Matrix 4. filmi Resurrections ile geri dönüyor!

Matrix: Resurrections filmi için heyecan giderek artıyor. Koronavirüs salgını sürecinde oldukça etkilenen sinema sektöründe uzunca bir süredir beklenen filmlerden biri de bilindiği üzere bu seriydi. Sinema tarihinde bir kült haline gelen yapımın son filmi için hayranları geri sayıma başlarken "WhatIsTheMatrix.com" isimli interaktif site ile heyecan verici görüntüler yapım şirketi tarafından paylaşıldı. Sitede kişilere yapımın simgesi haline gelen mavi ve kırmızı hap seçimi sunuluyor.