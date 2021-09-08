Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Matrix 4. filmi Resurrections ile geri dönüyor!

Matrix: Resurrections filmi için heyecan giderek artıyor. Koronavirüs salgını sürecinde oldukça etkilenen sinema sektöründe uzunca bir süredir beklenen filmlerden biri de bilindiği üzere bu seriydi. Sinema tarihinde bir kült haline gelen yapımın son filmi için hayranları geri sayıma başlarken "WhatIsTheMatrix.com" isimli interaktif site ile heyecan verici görüntüler yapım şirketi tarafından paylaşıldı. Sitede kişilere yapımın simgesi haline gelen mavi ve kırmızı hap seçimi sunuluyor.
Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu ve aksiyon türündeki film bilindiği üzere ilk olarak 1999 senesinde yayınlanmıştı. Başrollerinde birbirinden ünlü aktörlerin yer aldığı yapım Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 sinema filminden oluşmaktadır. Şimdi ise serinin hayranları 4. Kez beyazperdede yer alacak yeni filme kilitlendi.
Üç yapımda da filmin hikayesi sanal dünya ile gerçek dünya arasında gerçekleşmektedir.
Dördüncü filme gerisayım sürerken interaktif bir site ile filme dair kısa bir tanıtım videosu yayınlayan yapım şirketi, ayrıca ilk fragmanın 9 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurdu.
'WhatIsTheMatrix.com' isimli interaktif siteye girenleri, filmin simgesi haline gelmiş kırmızı ve mavi hap karşılıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri seyretme şansı buluyor.