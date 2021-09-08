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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:51

Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Matrix 4. filmi Resurrections ile geri dönüyor!

Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Matrix 4. filmi Resurrections ile geri dönüyor!

Hayranlarının uzunca bir süredir beklediği Matrix serisi yeni filmi için bir tanıtım videosu yayımladı. İlk fragmanının yayımlanacağı tarihi duyuran serinin dördüncü filmi için heyecan dolu bekleyiş sürerken “WhatIsTheMatrix.com” isimli interaktif sitede yapımın hayranlarını kırmızı ve mavi hap seçimi karşılıyor. Ardından ise herhangi bir seçimi yapan izleyenler yapımdan çeşitli görüntülerle heyecanına heyecan katıyor. İşte Matrix: Resurrections filmi için hazırlanan o tanıtımın detayları...

Matrix: Resurrections filmi için heyecan giderek artıyor. Koronavirüs salgını sürecinde oldukça etkilenen sinema sektöründe uzunca bir süredir beklenen filmlerden biri de bilindiği üzere bu seriydi. Sinema tarihinde bir kült haline gelen yapımın son filmi için hayranları geri sayıma başlarken "WhatIsTheMatrix.com" isimli interaktif site ile heyecan verici görüntüler yapım şirketi tarafından paylaşıldı. Sitede kişilere yapımın simgesi haline gelen mavi ve kırmızı hap seçimi sunuluyor.

Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilimkurgu ve aksiyon türündeki film bilindiği üzere ilk olarak 1999 senesinde yayınlanmıştı. Başrollerinde birbirinden ünlü aktörlerin yer aldığı yapım Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 sinema filminden oluşmaktadır. Şimdi ise serinin hayranları 4. Kez beyazperdede yer alacak yeni filme kilitlendi.

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Üç yapımda da filmin hikayesi sanal dünya ile gerçek dünya arasında gerçekleşmektedir.

Dördüncü filme gerisayım sürerken interaktif bir site ile filme dair kısa bir tanıtım videosu yayınlayan yapım şirketi, ayrıca ilk fragmanın 9 Eylül tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

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'WhatIsTheMatrix.com' isimli interaktif siteye girenleri, filmin simgesi haline gelmiş kırmızı ve mavi hap karşılıyor. Bu iki hap arasında seçim yapan izleyiciler, filmle ilgili birbirinden farklı görüntüleri seyretme şansı buluyor.

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Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Matrix 4. filmi Resurrections ile geri dönüyor!
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