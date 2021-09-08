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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:27 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:27

Nipah virüsü nedir, aşısı var mı? Yeni teklike Nipah virüsü hagi ülkelerde var, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Nipah virüsü nedir, aşısı var mı? Yeni teklike Nipah virüsü hagi ülkelerde var, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

İnsan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranına sahip olan Nipah virüsü, Hindistan’da alarm vermesiyle beraber gündeme taşındı. Ülkede Kerala eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu hastalığın koronavirüs sonrası yeni bir tehlike olup olamayacağı konusu soru işaretlerine neden oldu. Bu noktada “Nipah virüsü nedir, aşısı var mı, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?” gibi sorularla araştırılmaya başlandı. Bu hastalığın yarasa kaynaklı olduğu biliniyor. Peki, Nipah virüsü nedir, Türkiye’de var mı? İşte tüm detaylar...

İnsanlarda ve hayvanlarda sonucunda ölüm oranının çok yüksek olduğu bu hastalık, yarasa kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Son olarak Hindistan'dan gelen vaka haberleri sonrası ise "Nipah virüsü nedir, aşısı var mı, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?" gibi soruları yanıt aramaya başladı. Koronavirüse benzerliğiyle dikkat çeken bu hastalık insanlara hayvanlardan veya doğrudan insanlardan da bulaşabilmektedir. Peki, Nipah virüsü nedir, aşısı var mı, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Hindistan’da Nipah virüsü alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor. Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Ulusal Viroloji Enstitüsünden (NIV) Haziran 2018'de yapılan açıklamada, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı insanların meyve yemekten korkmalarını gerektirecek herhangi bir sebebin olmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü ancak meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı, çoğalabilmeleri için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verilmiş ve halka her olasılığa karşı bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış haldeki meyvelerden tedbiren uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

Sağlık uzmanlarının, virüsün ölüm oranının yüzde 40 ila 75 olduğunu tahmin ettiği Nipah'ın aşısı ve bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Kerala'da Mayıs 2018'de ortaya çıkan salgında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 1407 kişi karantinaya alınmıştı. Salgının, Temmuz 2018'te bölgede tamamen sona erdiği duyurulmuştu.

Malezya ve Singapur'daki ilk salgınlar sırasında çoğu insan enfeksiyonu, hasta domuzlarla veya kontamine olmuş dokularla doğrudan temastan kaynaklanmıştır. Transmisyonun, solunum damlacıkları, domuzların boğaz veya burun salgılarıyla temas edilmesi veya hasta bir hayvanın dokusuna temas edilmesiyle oluştuğu düşünülmektedir.

Bangladeş ve Hindistan salgınlarında, enfekte meyve yarasasından gelen idrar veya tükürük ile kontamine olmuş meyve veya meyve ürünlerinin (ör. Ham hurma suyu) tüketimi en olası enfeksiyon kaynağı olmuştur.

NiV ile enfekte hastaların ailesi ve bakım verenleri arasında insandan insana sınırlı sayıda NiV bulaşı rapor edilmiştir. Bangladeş ve Hindistan'daki daha sonraki salgınlar sırasında, Nipah virüslü insanların salgıları ve çıkartılarıyla yakın temas yoluyla doğrudan insandan insana yayılım gözlenmiştir. Hindistan'daki Siliguri'de bir hastanede, virüsün yayılımının % 75'inin hastane personeli ya da ziyaretçilere olduğu bir salgın bildirilmiştir. 2001'den 2008'e kadar, Bangladeş'ten rapor edilen vakaların yaklaşık yarısı, enfekte hastalara bakım sağlayan kişilere insandan insana bulaştan kaynaklanmıştır.

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Nipah virüsü nedir, aşısı var mı? Yeni teklike Nipah virüsü hagi ülkelerde var, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
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