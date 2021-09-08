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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Premier Lig’den gözdağı

Premier Lig’den gözdağı
Olaylı Brezilya-Arjantin maçında yaşanan skandalla ilgili Premier Lig yönetimi, radikal bir karar hazırlığında. Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin, geçtiğimiz günlerde KOVİD-19 kurallarını ihlal ettikleri belirlenen İngiltere'den gelen 4 Arjantinli oyuncuyu (Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia) sınır dışı etmek için sahayı basmasıyla alakalı Ada yönetiminin kırmızı listede bulunan ülkelerin milli takımlarına hiçbir şekilde futbolcu göndermeme kararı alacağı kaydedildi. Öte yandan FIFA, Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki ülke federasyonu hakkında da disiplin soruşturması başlattı.

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Premier Lig’den gözdağı
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