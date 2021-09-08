Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söylerken 9 yıldır aile ile olan Cengiz'in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.

80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümü ardından sır perdesi aralanmadı.

Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz ise halen şüphelerin odağındaki isim. Henüz soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri "atv.com.tr" ile "sabah.com.tr" adreslerinden takip edebilirsiniz.