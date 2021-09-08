Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:24 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:24

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayeti, Müge Anlı canlı yayın programında işlenmeye devam ediyor. İki kardeşin 2020 yılında işkence gördükleri ardından ise katlediğildiği bilinirken öte yandan bulundukları evde kardeşlerden birinin eşi ile beraber bakıcılar da bulunuyordu. Hatay’da yaşanan olayla ilgili olarak “Şen kardeşlerin katili kim, bulundu mu, cinayet çözüldü mü?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayeti hakkında tüm gelişmeler...

Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayetinde katili aramaya yönelik soruşturma devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında bugün tüm Türkiye'nin gündemine gelen konuyla ilgili milyonların aklında "Şen kardeşlerin katili kim, bulundu mu, cinayet çözüldü mü?" soruları yer alıyor. Çeşitli iddiaların yer aldığı soruşturmada olayın 8 Ekim 2020 tarihinde Hatay'da yaşandığı bilinirken iki kardeşin bulunduğu evde kardeşlerden birinin eşi ile beraber bakıcılar da bulunuyordu. Peki, Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte detaylar...

HATAY'DA KORKUNÇ CİNAYET!

Hatay'da 2020 yılında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen kardeşlerin öldürülmeden önce canice darp edildiği ortaya çıkarken olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti.

ŞEN KARDEŞLERİN KATİLİ KİM?

Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda

"Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi"

Sözleri ile korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltti.

BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI

Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söylerken 9 yıldır aile ile olan Cengiz'in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.

80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümü ardından sır perdesi aralanmadı.

Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz ise halen şüphelerin odağındaki isim. Henüz soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri "atv.com.tr" ile "sabah.com.tr" adreslerinden takip edebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Burak Yılmaz'dan çok sert açıklamalar: "Top daha fileye girmeden 'Şenol istifa' diyenler..."
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan alçak paylaşım! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi
SON DAKİKA! Hollanda'da büyük hezimet! 6 gollü mağlubiyet...
Son dakika: Liderliği Hollanda'da bıraktık! Türkiye'nin grubunda son puan durumu...
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 9 Eylül'e kadar uzatıldı
Son dakika: Şenol Güneş'ten çarpıcı istifa sözleri! "Beni getirmek için yalvaranlar..."
Andre Santos'tan Sabah TV'ye Alex müjdesi! 'Aziz Yıldırım'ın söylediklerini unutamıyorum...'
KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır? GSB 2021- 2022 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak?
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nerede sorgulanır? 2021 İŞKUR ile DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA