Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayetinde katili aramaya yönelik soruşturma devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında bugün tüm Türkiye'nin gündemine gelen konuyla ilgili milyonların aklında "Şen kardeşlerin katili kim, bulundu mu, cinayet çözüldü mü?" soruları yer alıyor. Çeşitli iddiaların yer aldığı soruşturmada olayın 8 Ekim 2020 tarihinde Hatay'da yaşandığı bilinirken iki kardeşin bulunduğu evde kardeşlerden birinin eşi ile beraber bakıcılar da bulunuyordu. Peki, Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte detaylar...
HATAY'DA KORKUNÇ CİNAYET!
Hatay'da 2020 yılında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen kardeşlerin öldürülmeden önce canice darp edildiği ortaya çıkarken olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti.
ŞEN KARDEŞLERİN KATİLİ KİM?
Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda
"Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi"
Sözleri ile korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltti.
BAKICININ İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKTI
Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söylerken 9 yıldır aile ile olan Cengiz'in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.
80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümü ardından sır perdesi aralanmadı.
Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz ise halen şüphelerin odağındaki isim. Henüz soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri "atv.com.tr" ile "sabah.com.tr" adreslerinden takip edebilirsiniz.