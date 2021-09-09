Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 9 Eylül altın fiyatları anlık: Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:11

9 Eylül altın fiyatları anlık: Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları!

9 Eylül altın fiyatları anlık: Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları!

Son dakika canlı altın fiyatları hareketlendi! Eylülün ikinci haftasında altın fiyatları inişli çıkışlı hareketliliğini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan güncel altın fiyatı, yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Kapalıçarşı’da son durumu merak edenler, “Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?” diye araştırıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatları anlık!

Kapalıçarşı'da dün değer kaybederek en son 481 TL'den işlem gören gram altın bugün yeniden yükselişe geçerek 486 TL'den alıcı buldu. Bu yükseliş çeyrek, yarım, tam altında da etkisini gösterirken, yatırımcılar Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu diye araştırmaya koyuldu. Vatandaşların en büyük yatırım aracı olan sarı altın, bugün de son dakika canlı altın fiyatları hareketliliğiyle gündeme oturdu. İşte 9 Eylül altın fiyatları anlık!

9 EYLÜL CANLI ALTIN FİYATLARI

Altındaki hareketlilik bugün de etkisini korurken uzmanlar altının yükseliş hareketinin süreceği yönündeki beklentilerini dile getirdi. Vatandaşlar, çeyrek, gram, tam, yarım altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte altında son gelişmeler.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 805,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,31

SATIŞ: 487,38

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,00

SATIŞ: 3.265,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.107,08

SATIŞ: 3.169,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.611,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.269,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,71

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9 Eylül altın fiyatları anlık: Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları!
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