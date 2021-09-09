Kapalıçarşı'da dün değer kaybederek en son 481 TL'den işlem gören gram altın bugün yeniden yükselişe geçerek 486 TL'den alıcı buldu. Bu yükseliş çeyrek, yarım, tam altında da etkisini gösterirken, yatırımcılar Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu diye araştırmaya koyuldu. Vatandaşların en büyük yatırım aracı olan sarı altın, bugün de son dakika canlı altın fiyatları hareketliliğiyle gündeme oturdu. İşte 9 Eylül altın fiyatları anlık!

9 EYLÜL CANLI ALTIN FİYATLARI

Altındaki hareketlilik bugün de etkisini korurken uzmanlar altının yükseliş hareketinin süreceği yönündeki beklentilerini dile getirdi. Vatandaşlar, çeyrek, gram, tam, yarım altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İşte altında son gelişmeler.