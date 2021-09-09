9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun: 9 Eylül kutlama mesajları, sözleri ve 9 Eylül’ün önemi!

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. Yalnızca İzmir'in değil tüm Anadolu'nun kurtuluşu olan bu şanlı zafer, İzmir'in yanı sıra ülkenin her yanında kutlanıyor. Bu özel gün için sevdiklerine kutlama mesajı göndermek ve sosyal medyada kutlama mesajları paylaşmak isteyenler, 9 Eylül kutlama mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun yazılı ve resimli mesajlar!
9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?
İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılında bu günün önemi merak ediliyor. Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.
İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!
9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.
9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…
Canımdan aziz İzmirim, Anadolum; Koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmirimizin kurtuluşu kutlu olsun!
Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…
Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılı kutlu olsun!
Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!