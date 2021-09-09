9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun: 9 Eylül kutlama mesajları, sözleri ve 9 Eylül’ün önemi!

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. Yalnızca İzmir'in değil tüm Anadolu'nun kurtuluşu olan bu şanlı zafer, İzmir'in yanı sıra ülkenin her yanında kutlanıyor. Bu özel gün için sevdiklerine kutlama mesajı göndermek ve sosyal medyada kutlama mesajları paylaşmak isteyenler, 9 Eylül kutlama mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun yazılı ve resimli mesajlar!

9 EYLÜL'ÜN ÖNEMİ NEDİR?

İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılında bu günün önemi merak ediliyor. Düşman işgali Anadolu'nun içlerine doğru ilerlerken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin ardından İzmir ve çevre illerdeki işgalleri sonlandıran Türk Ordusu, Yunan ordusunu son işgal noktası olan İzmir'de mağlup ederek vatan topraklarını geri aldı.