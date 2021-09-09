Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? 2021- 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 18:08 Son Güncelleme: 9.9.2021 18:08

AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? 2021- 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu!

AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? 2021- 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarih aralığında yapması gerekiyor. Ayrıca işlemlerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağı biliniyor. Buna göre; AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021

Yeni eğitim öğretim hayatı başlarken AÖF kayıt yenileme işlemleri yoğunluk kazandı. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin gündeminde ise AÖF kayıt yenileme tarihleri bulunuyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören vatandaşlara yapılan duyuruda kayıtların 8 Ekim'de sona ereceği bildirildi. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2021 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ve ilgili tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00'da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? 2021- 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu!
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