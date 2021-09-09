Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."

36 yaşında yeniden Premier Lig'e dönen Cristiano Ronaldo, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ronaldo'nun arkadaşı olan MMA efsanesi Khabib Nurmagomedov, "Ronaldo 1 ay önce bana İngiltere'ye döneceğini söylemişti. İtalya'dan çok sıkıldığını ve Manchester'a geri döneceğini ifade etmişti." açıklamasını yapmıştı.
RONALDO'DAN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER!
Ronaldo, Daily Mail'e verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun verdiği cevaplar İngiltere basınında çok konuşuldu. İşte Ronaldo'nun o sözleri...
"GENELDE SIKICI BİRİYİMDİR"
"Genelde sıkıcı biriyimdir. Şöhret başlayınca her şey güzel. Ünlüsün, harika bir oyuncusun, kupalar kazanıyorsun, goller atıyorsun, gazetelerin manşetlerine çıkıyorsun ama yıllar sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun."
"MAHREMİYETİM GİTTİ DİYEBİLİRİM"
"Kız arkadaşın var, çocukların var, biraz özel bir hayat istiyorsun ama ne yazık ki pek olmuyor. Mahremiyetim gitti diyebilirim."
"FIRSATIM OLSAYDI..."
"Şimdi fırsatım olsaydı, mahremiyetimi geri almak için para öderdim. İnsanlar, "Ama sen zenginsin. paran var, araban var, evlerin var. Ancak her şey bu değil. Hiç bir şey dışarıdan göründüğü gibi değil."
"SON İKİ YILDA ÇOCUKLARIMLA HİÇ PARKA GİDEMEDİM"
"İnanın bana, çok ünlü olmak iyi değil. Son iki yılda çocuklarımla kaç kez parka gittim biliyor musunuz? Sıfır."
"ARTI BUNU DEĞİŞTİRMEK ÇOK GEÇ..."
"Arkadaşlarımla bara gidemem çünkü orada benimle rahat etmeyeceklerini biliyorum. Bunu yapmaktan kaçınırım. Çünkü etrafımdakiler benden daha gergin olacaklar. Kendimi kalıcı bir kafeste gibi hissediyorum. Ama bunu değiştirmek artık çok geç."