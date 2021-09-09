Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."

"FIRSATIM OLSAYDI..."

"Şimdi fırsatım olsaydı, mahremiyetimi geri almak için para öderdim. İnsanlar, "Ama sen zenginsin. paran var, araban var, evlerin var. Ancak her şey bu değil. Hiç bir şey dışarıdan göründüğü gibi değil."