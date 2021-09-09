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Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:12 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:12

Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye ödeneği ne kadar?

Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye ödeneği ne kadar?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitimciler yeni dönemde verilecek kırtasiye ödeneği hakkında araştırmaya koyuldu. Öğretmenler, eğitim ödeneği ne zaman yatacak ve 2021-2022 kırtasiye ödeneği ne kadar oldu diye araştırıyor. Devletin sağladığı bu yardım, “Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?” sorusuyla inceleniyor. İşte destek ödemesinin yatacağı tarih ve eğitim ödeneği yatan iller.

Kırtasiye parası ya da kırtasiye ödeneği olarak bilinen, tüm öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlerin gündemindeki bu soru, yapılan son açıklamayla yanıt buldu. MEB'e bağlı tüm okullardaki öğretmenlere sağlanan bu destek, öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatacak ve kırtasiye ödeneği ne kadar oldu sorularıyla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son açıklamalar.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

Eğitim ödeneği her eğitim-öğretim yılının başında öğretmenlere sağlanan materyal destek ödemesidir. Devletin sağladığı bu imkan, öğretmenlerin sınıf içi materyaller, ders araç-gereçleri ve benzeri harcamalarında kullanılması için verilir.

2021 KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Özer, ödeneğin 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu. İl il yatırılan ödenek konusunda, henüz hesabına ödenek yatırılmamış olan öğretmenlerin önümüzdeki günlerde yardımı alacağı duyuruldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ ALIR MI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

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Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, öğretmen kırtasiye ödeneği ne kadar?
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