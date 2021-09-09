Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey birincisi kim oldu? Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu

Dizi ve film camiasındaki pek çok ismi sektöre kazandıran Miss Turkey yarışması 2021 yılında da birincisini buldu. Miss Turkey birincisi kim oldu, Miss Turkey 1.'si Dilara Korkmaz kimdir gibi sorular yarışmaya ilişkin araştırılanlar arasına girdi. İşte yeni Türkiye güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu ve merak edilenleri!

MISS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Miss Turkey'de 14 numarada boy gösteren Dilara Korkmaz yarışmanın birincisi seçildi. Korkmaz; Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Ayrıca Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz'ın da 2010 yılında yarışmaya katılarak dördüncü olduğu biliniyor.