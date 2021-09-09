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Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:41

Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey birincisi kim oldu? Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu

Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey birincisi kim oldu? Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu

Dün düzenlenen Miss Turkey ile Türkiye’nin en güzel kızı belli oldu. Ülkeye pek çok yıldız isim kazandıran yarışmada, 14 numaralı Dilara Korkmaz isimli güzel birinci oldu. Bunun üzerine Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi. Miss Turkey birincisi kim oldu? İşte Türkiye güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu ve kilosu!

Dizi ve film camiasındaki pek çok ismi sektöre kazandıran Miss Turkey yarışması 2021 yılında da birincisini buldu. Miss Turkey birincisi kim oldu, Miss Turkey 1.'si Dilara Korkmaz kimdir gibi sorular yarışmaya ilişkin araştırılanlar arasına girdi. İşte yeni Türkiye güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu ve merak edilenleri!

MISS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Miss Turkey'de 14 numarada boy gösteren Dilara Korkmaz yarışmanın birincisi seçildi. Korkmaz; Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Ayrıca Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz'ın da 2010 yılında yarışmaya katılarak dördüncü olduğu biliniyor.

TÜRKİYE GÜZELİ DİLARA KORKMAZ YAŞI, BOYU, KİLOSU

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz 23 yaşında, 1.77 boyundadır. Korkmaz'ın 5 yıldır maden mühendisi Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşadığı öğrenildi.

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

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Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey birincisi kim oldu? Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz yaşı, boyu, kilosu
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