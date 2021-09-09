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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:48

Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu

Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu

Miss Turkey’in final turu dün tamamlandı. Yarışmanın ilk üçü belli olurken, üçüncü olan Şira Sahilli’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. Pek çok kişi, Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Yarışmada üçüncü olan Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu haberimizde.

Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Şira Sahilli, Miss Turkey'de üçüncü oldu. Yarışmayı takip edenler, Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli diye araştırmaya koyuldu. Büyük finalin ardından merak edilenlerin yanıtı ve Şira Sahilli'nin boyu, kilosu ve yaşı haberimizde.

MİSS TURKEY BİRİNCİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2021 finalinin ardından yarışmanın kazananları belli oldu. Dilara Korkmaz birinci, Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü oldu.

ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?

Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli, Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisidir. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan tescilli güzel yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

Dilara Korkmaz'ın 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu öne sürülmüştü. Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.

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Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu
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