Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu

Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Şira Sahilli, Miss Turkey'de üçüncü oldu. Yarışmayı takip edenler, Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli diye araştırmaya koyuldu. Büyük finalin ardından merak edilenlerin yanıtı ve Şira Sahilli'nin boyu, kilosu ve yaşı haberimizde.
MİSS TURKEY BİRİNCİ KİM OLDU?
Miss Turkey 2021 finalinin ardından yarışmanın kazananları belli oldu. Dilara Korkmaz birinci, Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü oldu.
ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?
Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli, Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisidir. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan tescilli güzel yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.
MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER
Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.
Dilara Korkmaz'ın 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu öne sürülmüştü. Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.