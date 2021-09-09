Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şira Sahilli boyu, yaşı ve kilosu

Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Şira Sahilli, Miss Turkey'de üçüncü oldu. Yarışmayı takip edenler, Miss Turkey üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve nereli diye araştırmaya koyuldu. Büyük finalin ardından merak edilenlerin yanıtı ve Şira Sahilli'nin boyu, kilosu ve yaşı haberimizde.

MİSS TURKEY BİRİNCİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2021 finalinin ardından yarışmanın kazananları belli oldu. Dilara Korkmaz birinci, Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü oldu.