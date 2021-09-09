PCR testi nerelerde ve hangi mesleklerde zorunlu? İşveren PCR testi yaptırmayan işçiyi işten çıkartabilecek mi?

PCR testi zorunluluğu ile ilgili detaylar bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Halen aşı yaptırmamış olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu karar sonrasında yalnızca işyerlerindeki çalışanlar değil aynı zamanda toplu faaliyetlerin yapıldığı alanlarda da testin zorunlu tutulacağı bildirildi. "PCR testi nerelerde ve hangi mesleklerde zorunlu, işveren test yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkartabilecek mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte PCR testi zorunluluğu hakkında tüm detaylar...