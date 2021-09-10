Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 10 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı saati vakti!
Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:59 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:59

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 10 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı saati vakti!

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 10 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı saati vakti!

Cuma namazı saati bugün İstanbul, Ankara, İzmir ile 81 il genelinde sabah saatleriyle gündeme dahil oldu. Binlerce müslüman namaza gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini inceliyor. Hal böyleyken "10 Eylül Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor?” soruları yanıt aramya başladı. İşte Diyanet’in yayınladığı il il cma namazı saati ve saat kaçta sorusunun yanıtı...

Her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de namaz saatleri sabah saatleriyle merak konusu haline geldi. İl il namaz saatleri Diyanet resmi sitesi üzerinden yayınlanırken öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir kısacası 81 ilde Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyenler 10 Eylül Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:06

ANKARA:12:51

İZMİR:13:14

BURSA:13:06

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il Cuma namazı saatleri 19 Mart: İşte Ankara, İzmir, İstanbul namaz saatleri

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunuyor? 10 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı saati vakti!
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