Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gustavo Assunçao transferinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı! Kapıyı 7 milyon Euro'dan açtılar ama...
Giriş Tarihi: 10.9.2021 07:02 Son Güncelleme: 10.9.2021 07:05

Gustavo Assunçao transferinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı! Kapıyı 7 milyon Euro'dan açtılar ama...

MEHMET ÖZCAN
Gustavo Assunçao transferinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı! Kapıyı 7 milyon Euro’dan açtılar ama...

Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan yabancı kotasını Portekiz ekiplerinden Famalicao takımında oynayan Gustavo Assunçao ile doldurdu. Genç oyuncu aynı zamanda Porto ve Atletico Madrid ile izlediğimiz Paulo Assunçao'nun da oğlu. Galatasaray, tıpkı Sacha Boey gibi Gustavo'ya da 450 bin € maaş ödeyecek.

Sarı kırmızılılar Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan yabancı kotasını Portekiz ekiplerinden Famalicao takımında oynayan Gustavo Assunçao ile doldurdu. Genç oyuncu aynı zamanda Porto ve Atletico Madrid ile izlediğimiz Paulo Assunçao'nun da oğlu. Galatasaray, tıpkı Sacha Boey gibi Gustavo'ya da 450 bin € maaş ödeyecek.

Assunçao için Famalicao 7 milyon Euro istedi, ama fiyat kıran G.Saray bedeli 3.5 milyon Euro'ya indirdi. Oyuncunun maaşı 96 bin Euro'dan 450 bin Euro'ya çıktı.

Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 bin Euro'ya kiralanırken, sözleşmesine 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı.

21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak.

Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'e de aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunçao beklenen gelişmeyi gösterirse, sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Taraftarına çağrı...
Polonya - İngiltere maçında Kyle Walker’a ırkçı saldırı iddiası! Saha bir anda karıştı…
Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş sessiz sedasız boşandı! Deniz Akkaya ateş püskürdü!
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: 3 futbolcuya şok! Beşiktaş'tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...
Noter işlemlerine yeni sistem geliyor! Ankara'da pilot uygulama başladı
Son dakika: 9 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Potaya giren isimler...
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak, hangi oyuncu gelecek? İşte tüm detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gustavo Assunçao transferinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı! Kapıyı 7 milyon Euro'dan açtılar ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA